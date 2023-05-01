Для финансирования доплат военным: в Украине хотят ввести дополнительный налог на алкоголь

КИЕВ. 1 мая. УНН. Верховная Рада предлагает ввести акцизный налог с минимальных розничных цен на алкоголь, пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Как отмечает автор законопроекта Георгий Мазурашу, соответствующий проект даст Госбюджету дополнительные миллиарды на выплаты военным во время военного положения.

Цитата

“Простая законодательная инициатива, которая принесет в бюджет дополнительные миллиарды на выплаты военным (а после войны - на реабилитационно-спортивную и физкультурно-оздоровительную инфраструктуру) - через введение акцизного налога 10% на алкоголь”, – сообщил он.

Дополнение

В Украине хотят ввести налог на сладкие газированные напитки.