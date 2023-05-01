Генеральная прокуратура Болгарии начала проверку, как правительство страны применяет санкции против россии

КИЕВ. 1 мая. УНН. Правительство Болгарии расследуется относительно того, как оно применяло санкции ЕС против россии, заявила прокуратура в пятницу, когда главный прокурор Иван Гешев находился с визитом в Молдове и Украине, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

В феврале Euractiv сообщал, что Болгария не вводила санкции против российских граждан или компаний из санкционного списка ЕС.

На данный момент ЕС ввел санкции в отношении почти 1400 граждан россии и более 170 компаний, а также всех связанных с ними физических и юридических лиц. В прошлом году страны ЕС заморозили более 300 миллиардов евро из российских банков и 20 миллиардов евро активов, принадлежащих российским олигархам. Все эти меры были введены после вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.

Даже Венгрия, которая часто отстаивает позиции в пользу россии, заморозила российские активы на сумму более 900 млн евро. Согласно последним данным властей за 2019 год, в Болгарии почти 300 000 россиян владеют более 500 000 объектов недвижимости.

Детали

В Болгарии за введение санкций отвечает Национальное агентство по доходам, хотя оно не издало ни одного акта о введении санкций за последние восемь лет.

Сайт расследований Bird.bg уже раскрыл имена некоторых россиян, которые владеют недвижимостью в Болгарии, в частности на Черном море, через своих родственников и фигурируют в санкционном списке ЕС. Среди них Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа, сообщал Bird.bg в апреле прошлого года.

«Неудивительно, что Болгария, похоже, не применяет санкции ЕС против физических лиц и компаний из российской федерации. Очевидно, что болгарские власти не решаются, не хотят и не имеют процедур и возможностей для применения санкций», — прокомментировал Руслан Стефанов из болгарского аналитического центра «Центр изучения демократии» (CSD).

В начале этой недели депутат ГЕРБ Делян Добрев заявил, что миллионы российских олигархов отмывают деньги через банк в Болгарии, не назвав банк. Через день прокуратура сообщила, что поручила Государственному агентству национальной безопасности расследовать дело.

«Прокуратура запрашивает у Совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по российским санкциям), информацию о конкретных принятых мерах, действиях и актах, изданных в связи с введенными санкциями», — сообщила прокуратура в пятницу.

Добавим

Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС сообщали о своих действиях по реализации санкций против россии, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время своего визита в Софию в конце февраля.

"Цель состоит в том, чтобы получить лучшее представление об этих активах, и если они будут конфискованы, их можно будет использовать для восстановления Украины", - сказал он тогда.