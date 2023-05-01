Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,13 -0,2139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4500

Рашисты ударили по Черниговщине: предварительно, погиб ребенок

Рашисты ударили по Черниговщине: предварительно, погиб ребенок

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, в результате обстрела погиб ребенок, передает УНН.

Детали

По словам Чауса, враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре.

"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели ребенка, который находился неподалеку. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Чаус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество обстрелов приграничья Черниговщины возросло - ОВА

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, дети, война, Чернигов и Черниговская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.