Рашисты ударили по Черниговщине: предварительно, погиб ребенок

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, в результате обстрела погиб ребенок, передает УНН.

Детали

По словам Чауса, враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре.

"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели ребенка, который находился неподалеку. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Чаус.

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