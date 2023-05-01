Новости: Наши за границей
1 мая 2023, 17:20 • Юлия Крутякова • 11325
Возвращаться в Украину из Австрии и Венгрии станет удобнее
КИЕВ. 1 мая. УНН. Укрзализныця запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена. Он станет удобным альтернативным путем возвращения украинцев на Родину, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
Отправление из столицы Австрии будет происходить ежедневно в 16:42. На станции Будапешт-Келети поезд будет стоять с 19:19 до 19:40. Время прибытия в Чоп 02:28.
После прохождения погранично-таможенного контроля продолжить движение по Украине можно любым другим рейсовым сообщением.
Билеты уже доступны в международных кассах Укрзализныци.
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Источник: УНН
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