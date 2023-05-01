Правительство предлагает ликвидировать КРАИЛ

КИЕВ. 1 мая. УНН. Правительство поддержало законопроект, который предлагает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а выдачу игорных лицензий сделать автоматизированной. Норматив уже зарегистрирован в парламенте. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

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"Предлагаем ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало наш законопроект — и он отправляется на рассмотрение в Парламент", - сообщил Федоров.

По словам Федорова, после поддержки депутатами, решение позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий — процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

Также организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга, которая поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства, добавил глава Минцифры.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей №9256 уже зарегистрирован в парламенте 1 мая, но текст документа пока не обнародован.

Дополнение

Украинские власти легализовали игорный бизнес три года назад. Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским в августе 2020. В том же году в сентябре на внеочередном заседании Кабинет министров Украины принял постановление правительства о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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