Давление в водопроводной сети на левом берегу Киева восстановлено

КИЕВ. 1 мая. УНН. Восстановлено давление в водопроводной сети на левом берегу. Канализационная насосная станция «Позняки» работает. Об этом сообщает ЧАО «АК «Киевводоканал», пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Сегодня утром было повреждено электрическое оборудование на одной из канализационных насосных станций «Киевводоканала», стоки перевели на другую станцию. Эта ситуация обусловила снижение давления в водопроводной сети левобережной части города.

Специалисты «Киевводоканала» вместе с подрядной организацией ликвидировали повреждения.

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