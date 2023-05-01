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Оккупанты ударили по Черниговщине управляемыми авиабомбами: погиб 14-летний ребенок, еще два человека ранены

Оккупанты ударили по Черниговщине управляемыми авиабомбами: погиб 14-летний ребенок, еще два человека ранены

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Черниговской области зафиксированы пуски двух управляемых авиабомб с российских самолетов. По данным ОК "Север", погиб 14-летний ребенок, еще два человека ранены, передает УНН.

Детали

По данным ОК "Север", российская армия в очередной раз нанесла авиаудар по приграничью Черниговской области.

"Около 14:50 зафиксированы пуски 2 управляемых авиабомб с российских самолетов Су-35 по н.п. Лизуновка. В результате авиаудара погиб 1 ребенок (2009 г.р.) и, предварительно, ранены еще 2 гражданских лица. Также частично разрушено здание СОШ (неработающее) и повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

Информация о потерях и повреждениях уточняется, добавили в ОК "Север".

Ранее

Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Как сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, в результате обстрела погиб ребенок.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Чернигов и Черниговская область
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