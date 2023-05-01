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"Крым, спишь?": соцсети сообщают о работе ПВО под Евпаторией

"Крым, спишь?": соцсети сообщают о работе ПВО под Евпаторией

КИЕВ. 1 мая. УНН. В поселке Заозерное под Евпаторией в небе видны следы, характерные для работы систем ПВО, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали

Кроме того, о работе системы ПВО сообщили подписчики Telegram-канала "Крымский ветер", а также Крымскотатарский ресурсный центр.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также подтвердил работу ПВО: "Крым, как дела? Евпатория, спишь? Сообщают о срабатывании ПВО в районе пгт Заозерное".

Источник: УНН
Теги: Крым, ПВО
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