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Рейдерский захват земли у моря: в Одесской области взяли под стражу родственницу нардепа Гончаренко

Рейдерский захват земли у моря: в Одесской области взяли под стражу родственницу нардепа Гончаренко

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КИЕВ. 1 мая. УНН. СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, организовавших рейдерский захват земли у моря. Все фигуранты взяты под стражу с альтернативой залогу. Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко заявил, что среди задержанных его родственница и муж, передает УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, депутат Одесского облсовета в составе организованной преступной группы - его жены и помощника, пытались завладеть помещениями АО «Укрпочта» вблизи прибрежной защитной полосы в поселке Затока и незаконно отчудить земли сельхозназначения общей площадью почти 280 га. 

Цитата

"Чтобы реализовать сделку, ее участники подделали документы на право собственности и через подконтрольного нотариуса зарегистрировали участок на подставных лиц. Затем передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить присвоение государственной недвижимости на десятки миллионов гривен", - сообщает СБУ.

Сейчас здания и прилегающая территория Укрпочты на черноморском побережье возвращены в собственность госпредприятия, а на земельные участки наложен арест.

На основании собранных Службой безопасности доказательств депутат облсовета задержан и ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  •  чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  •  ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 24,5 млн грн.

Жене депутата и его помощнику сообщено о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации, совершенное организованной группой по предварительному сговору.

Оба взяты под стражу с альтернативой залога в сумме 8 млн грн.

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Добавим

Нардеп Алексей Гончпренко в Telegram сообщил, что речь идет о задержании его далекой родственницы и ее мужа.

"Задержана моя родственница дальняя вместе с ее мужем", - отметил Гончаренко.

Нардеп добавил, что обвинение абсурдно, а его родственница – мама пяти детей.

Источник: УНН
Теги: земля, Одесса и Одесская область, море, рейдерство, депутаты
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