Зеленский обсудил с Трюдо конфискацию российских активов и призвал к усилению санкционного давления на рф

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пишет УНН со ссылкой на Телеграм-канал Главы государства.

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“Провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили программу долгосрочного оборонного сотрудничества. Отметил начало конфискации российских активов и призвал к усилению санкционного давления на россию. Согласовали позиции накануне саммита НАТО и других международных мероприятий”, – сообщил он.

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Как писал УНН, Канада пришлёт винтовки и радиоприёмники в новом пакете помощи Украине на 29 миллионов долларов.