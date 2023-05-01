Активисты сообщают о новых случаях отравления в школах для девочек в Иране

КИЕВ. 1 мая. УНН. По словам активистов правозащитной организации Hengaw, базирующейся в Норвегии, в Иране зарегистрированы новые случаи отравления в школах для девочек, информирует УНН.

Детали

Случаи были зарегистрированы в столице Тегеране и Курдистане, где в последние месяцы прошли протесты. Сообщается, что в родном городе "иконы" протестов Махси Амини силы безопасности также применяли насилие против школьниц.

В пятницу служба разведки Ирана опубликовала окончательный отчет об отравлении, сделав вывод об отсутствии организованной сети преступников.

Секретная служба утверждает, что эти случаи являются предметом общенациональной массовой истерии. В ее отчете говорится о том, что при анализе образцов в основном были обнаружены следы перцового аэрозоля или "вонючих бомб", а не более серьезные токсичные вещества.

Дополнение

Инциденты вызывают беспорядки в стране уже около пяти месяцев. По всей стране школьницы лечатся в больницах, врачи говорят об отравлении газом.

Власти официально зарегистрировали тысячи подозрительных случаев. Некоторые родители перестали отпускать своих детей в школу, опасаясь за их безопасность.

Правозащитная организация Amnesty International назвала это "скоординированной кампанией".

Протесты после смерти Махсы Амини под стражей в полиции прошлой осенью спровоцировали худший за последние десятилетия политический кризис в Тегеране. Критики говорят, что отравление – это месть за демонстрации.