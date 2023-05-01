Госрегулирование рынка азартных игр и лотерей: в Раде зарегистрировали законопроект

КИЕВ. 1 мая. УНН. Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей» (№9256), сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Целью проекта является решение проблемных вопросов обеспечения функционирования центрального органа исполнительной власти ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Законопроект предлагает внести изменения в Законы Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине», что позволит обеспечить надлежащее государственное регулирование в сфере регулирования рынка азартных игр и лотерей и оптимизировать бюджетные расходы на обеспечение государственного регулирования в указанной сфере.

Дополнение

Соответствующий законопроект Кабмин одобрил 28 апреля.