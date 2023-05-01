Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,13 -0,2139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5700

Враг днем обстрелял Кучеровку и Волчанск на Харьковщине: есть раненые

Враг днем обстрелял Кучеровку и Волчанск на Харьковщине: есть раненые

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты днем обстреляли сегодня обстреляли поселок Кучеровка и город Волчанск в Харьковской области. В результате ударов в Волчанске ранен 57-летний мужчина, в Кучеровке – 65-летний гражданский. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

“В результате обстрела Кучеровки ранения получил гражданский мужчина 65 лет. В Волчанске был ранен 57-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, в Купянском районе обстрелами повреждены по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки”, – добавил глава ОГА.

Дополнение

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли из РСЗО "Град" Купянск на Харьковщине, в результате повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.