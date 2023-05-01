Враг днем обстрелял Кучеровку и Волчанск на Харьковщине: есть раненые

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты днем обстреляли сегодня обстреляли поселок Кучеровка и город Волчанск в Харьковской области. В результате ударов в Волчанске ранен 57-летний мужчина, в Кучеровке – 65-летний гражданский. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

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“В результате обстрела Кучеровки ранения получил гражданский мужчина 65 лет. В Волчанске был ранен 57-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, в Купянском районе обстрелами повреждены по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки”, – добавил глава ОГА.

Дополнение

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли из РСЗО "Град" Купянск на Харьковщине, в результате повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом.