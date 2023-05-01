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российские оккупанты снова атаковали Херсон

российские оккупанты снова атаковали Херсон

КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупанты атаковали Херсон, горят частные дома, на месте работают пожарные. Об этом УНН пишет ссылаясь на главу ОВА в Telegram.

Детали

Известно об одном потерпевшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали.

"Враг продолжает обстреливать город! Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен!", - призвал Александр Прокудин.

Добавим

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустили 163 снаряда, в результате погиб человек и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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