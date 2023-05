782 тысячи человек вышли на улицы Франции, более 60 человек задержаны

КИЕВ. 1 мая. УНН. Полиция применила слезоточивый газ в Париже и других городах, когда протестующие вышли на первомайские митинги по всей Франции в понедельник на фоне гнева по поводу непопулярной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет FRANCE 24, передает УНН.

Детали

В городах по всей Франции в понедельник прошла очередная волна протестов, в которой участвует до 782 000 человек (в Париже насчитывается 112 000 протестующих).

Французской полиции разрешили использовать дроны, оснащенные камерами, для наблюдения за толпой на протестах. Правозащитные организации подали жалобу на этот шаг, заявив, что использование дронов таким образом нарушает основные права.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что более 60 человек арестованы во время насильственных протестов во Франции. Один полицейский серьезно ранен после того, как в него бросили коктейль Молотова.

Протестующие также издевались над чучелом президента Макрона и министра внутренних дел Жеральда Дарманина.

A protester smacks a piñata-type effigy of President Macron and Gérald Darmanin hanging off a bus stop next to the Place de la République, the starting point of today’s #MayDay protest against the retirement reforms. #F24 #1erMai pic.twitter.com/CmJiT8aXRa