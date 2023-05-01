Обмен ламп на Укрпочте: с сегодняшнего дня только в центральных отделениях главных городов областей

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине продолжается процесс оптимизации программы обмена ламп накаливания для населения. С 1 мая в приложении Дія для обмена будут доступны только центральные отделения Укрпочты в 23 населенных пунктах страны - городах-миллионниках и областных центрах, сообщили в Укрпочте, публикует УНН.

Детали



Пользователи приложения Дія смогут сделать заказ ламп до 1 мая и получить их в течение недели в отделении, которое будет доступно при регистрации.

Украинцы, которые не пользуются приложением, смогут обменять старые лампочки во всех доступных отделениях Укрпочты до 5 мая, если светодиодные лампы будут в наличии. С 6 мая принимать лампы накаливания для обмена будут только центральные отделения Укрпочты в областных центрах, где сохраняется наибольший спрос и потребность.

Для обмена нужно иметь паспорт, РНОКПП и лампы. Каждый украинец может обменять до 5 ламп старого образца с любым цоколем на аналогичное количество светодиодных ламп.

На сегодня в Украине к обмену доступно 17 млн ламп. Еще 5 млн светодиодных ламп поступят в Украину в ближайшее время. В общем программа обмена охватила 23 тыс. населенных пунктов Украины, кроме временно оккупированных территорий. В программе обмена приняли участие более 3,5 млн украинцев.

Дополнение

За 3 месяца с начала старта программы украинцы обменяли около 18,2 млн ламп. Наибольший спрос на светодиодные лампы наблюдается в Киевской области, где жители обменяли уже около 2,5 млн ламп, и в Днепропетровской области, где количество обмененных лампочек составляет уже почти 2 млн.

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