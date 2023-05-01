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Военно-воздушные силы объяснили причину громких взрывов, которые напугали жителей северной Германии

Военно-воздушные силы объяснили причину громких взрывов, которые напугали жителей северной Германии

КИЕВ. 1 мая. УНН. Военно-воздушные силы Германии, или Люфтваффе, предоставили объяснение двух громких взрывов, которые напугали людей на севере Германии в понедельник днем, передает УНН.

Детали

Два армейских истребителя преодолели звуковой барьер над Ганновером, сообщает Люфтваффе в Twitter. Два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы Лааге в северо-восточной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Представитель Люфтваффе сказал, что истребители Eurofighter были подняты в воздух около 12:55, поскольку пассажирский самолет, следовавший в Амстердам, потерял радиосвязь.

Чтобы как можно быстрее добраться до гражданского самолета, истребители Eurofighter перешли на сверхзвуковой режим над Ганновером.

По словам представителя Люфтваффе, отсутствие радиосвязи произошло из-за ошибки пилота. С тех пор гражданский самолет благополучно приземлился в Амстердаме.

По словам спикера, двойной взрыв был слышен в немецких землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия - "от Ганновера до Мюнстера". В полицию поступали многочисленные вызовы экстренной помощи, и многие люди высказывали в Twitter предположения о причине взрыва.

Источник: УНН
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