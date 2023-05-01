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На генпрокурора Болгарии пытались совершить покушение: начато расследование

На генпрокурора Болгарии пытались совершить покушение: начато расследование

КИЕВ. 1 мая. УНН. На генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева пытались совершить покушение, пишет УНН со ссылкой на БГНЕС. Отмечается, что Министерство внутренних дел страны начало расследование.

Детали

В частности, на пути кортежа генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева заложили взрывное устройство.

Устройство было заложено на дороге возле села Ковачевцы, через которое Гешев должен был отправляться на мероприятие с участием младших прокуроров. Бомбу взорвали перед кортежем, но в результате никто не пострадал.

Как сообщил в эфире канала bTV заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов, в результате взрыва образовался огненный столб высотой 4-5 метров, а на месте взрыва образовалась воронка глубиной 30-40 см и диаметром почти три метра.

Добавим

Ранее стало известно, что Гешев будет ехать в Турцию, поэтому правоохранители проверяют, не произошло ли утечки информации об изменении маршрута кортежа.

Генеральный секретарь Министерства внутренних дел Болгарии Петр Тодоров на брифинге заявил, что на месте происшествия работают правоохранители и следователи, а для расследования создан штаб с участием силовых структур.

Также исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гилиб Донев во вторник проведет совещание, по результатам которого будут приняты меры по инциденту.

На данный момент болгарские спикеры не сообщали, в связи с чем могло бы быть совершено покушение на генерального прокурора страны.

Напомним

В декабре СБУ сообщила, что россия готовила покушения на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.

Источник: УНН
Теги: расследование, Болгария, взрывы
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