Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,13 -0,2139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10080

Президент Узбекистана выиграл референдум по расширению полномочий

Президент Узбекистана выиграл референдум по расширению полномочий

КИЕВ. 1 мая. УНН. Согласно предварительным данным, представленным в понедельник, Узбекистан принял на референдуме пакет конституционных поправок, которые позволят президенту Шавкату Мирзиёеву баллотироваться еще на два семилетних срока, когда его нынешний срок истечет в 2026 году, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Реформа, принятая в воскресенье 90,21% голосов за явки 84,54%, обнуляет срок полномочий Мирзиёева, обещая гражданам этой центральноазиатской страны большую социальную и правовую защиту.

Реформы включают отмену смертной казни, установление большей личной правовой защиты, например больше личных прав для лица, задержанного полицией, разрешение владения несельскохозяйственной землей и защиту от незаконного и бессрочного тюремного заключения.

Дополнение

Ислам Каримов, сторонник жесткой линии, бывший президент, умерший в 2016 году после жестокого правления, которое длилось более четверти века.

Мирзиоев, который был его верным премьер-министром в течение 13 лет, пришел к власти в 2016 году.

Сегодня он позиционирует себя как более прогрессивную фигуру и возглавил многочисленные реформы в стране, в том числе запрет на принудительный труд на хлопковых полях и криминализацию домашнего насилия.

Он выиграл второй срок, набрав 80% голосов в октябре 2021 года.

Однако активисты утверждают, что нарушения прав продолжаются, а власти не допускают появления оппозиции.

Правозащитники также обвиняют власти в применении силы во время демонстрации в 2022 году.

Источник: УНН
Теги: референдумы, Узбекистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.