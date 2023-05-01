В МХП подготовили подарки для пайщиков в знак благодарности за партнерство

КИЕВ. 1 мая. УНН. Филиал "Перспектив" ЧАО "Зернопродукт МХП" подготовили подарочные продуктовые наборы для пайщиков в знак благодарности за партнерство. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

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“В настоящее время едва ли не самым весомым аргументом любого сотрудничества однозначно является доверие. Очень важно выполнять свои обязательства, несмотря ни на что. И наши пайщики, которые остаются с нами уже много лет, хорошо это знают, за что мы им искренне благодарны”, - отметил директор предприятия Иван Бота.

Детали

Филиал "Перспектив" не только надежный партнер для своих арендодателей, он также заботится о благосостоянии громад, где присутствуют мощности предприятия. Это и финансовая поддержка местных учебных заведений, медицинских и культурных учреждений, и помощь малому предпринимательству в регионе. В МХП отмечают – социальное направление является одним из самых главных в работе компании.

“В работе наших предприятий одним из главных является социальное направление. Оно включает и развитие громад, и адресную работу с пайщиками, в регионах, где присутствуют наши производственные мощности. Когда к нам обращаются, мы всегда идем на встречу и стараемся помочь в решении неотложных вопросов. Мы работаем прозрачно, поэтому все выплаты осуществляем официально, платим налоги и сборы, чтобы наше государство имело возможность выплачивать пенсии, заработные платы врачам и учителям, развивать громады и удерживать армию”, - отметил директор Западного хаба (филиал “Перспектив” ЧАО “Зернопродукт МХП”), ООО “Запад-Агро МХП”, филиал “Родной край” ЧАО “Зернопродукт МХП” и ООО “МХП-Баффало” Виктор Корягин.

Напомним

В марте МХП запустила проект "Социальный магазин" для пайщиков предприятия "МХП-Агрокряж".

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (Наша Ряба). Основатель компании – Юрий Косюк.