Новости: Война
1 мая 2023, 20:43 • Елизавета Калитвенцева • 15570
Атака дронов: росСМИ сообщают о еще одном сбитом БПЛА над Севастопольской бухтой
КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские СМИ сообщают о якобы еще одном сбитом беспилотнике над Севастопольской бухтой, передает УНН.
Детали
В частности, об этом заявил пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов. Российские власти и военное руководство рф на данный момент не подтверждают информацию.
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Также сегодня в поселке Заозерное под Евпаторией в небе заметили следы, характерные для работы систем ПВО.
Источник: УНН
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