Атака дронов: росСМИ сообщают о еще одном сбитом БПЛА над Севастопольской бухтой

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские СМИ сообщают о якобы еще одном сбитом беспилотнике над Севастопольской бухтой, передает УНН.

Детали

В частности, об этом заявил пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов. Российские власти и военное руководство рф на данный момент не подтверждают информацию.

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Также сегодня в поселке Заозерное под Евпаторией в небе заметили следы, характерные для работы систем ПВО.