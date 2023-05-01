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Атака дронов: росСМИ сообщают о еще одном сбитом БПЛА над Севастопольской бухтой

Атака дронов: росСМИ сообщают о еще одном сбитом БПЛА над Севастопольской бухтой

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские СМИ сообщают о якобы еще одном сбитом беспилотнике над Севастопольской бухтой, передает УНН.

Детали

В частности, об этом заявил пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов. Российские власти и военное руководство рф на данный момент не подтверждают информацию.

Дополнение

Также сегодня в поселке Заозерное под Евпаторией в небе заметили следы, характерные для работы систем ПВО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война
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