В Кении начали проводить вскрытия умершим от "культа голода"

КИЕВ. 1 мая. УНН. Судебно-медицинские эксперты в понедельник начали вскрытие более сотни трупов, найденных в братских могилах, связанных с кенийским пастором, обвиняемым в подстрекательстве своих последователей к голодной смерти. Об этом пишет AFP, передает УНН.

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"Официально процесс вскрытия тел начинается немедленно", - заявил журналистам министр внутренних дел Китуре Киндики.

"Мы здесь, чтобы стать свидетелями очень критического этапа", – сказал он. "Ожидается, что этот процесс займет примерно неделю, все идет хорошо".

Детали

Следователи также примут образцы ДНК для идентификации, хотя получение полных результатов может занять несколько месяцев, сказал главный государственный патологоанатом Йохансен Одуор.

В братских могилах в лесу Шакахола были обнаружены десятки погибших, в основном дети. Но количество погибших в 109 человек, включая небольшое количество людей, которые были найдены живыми, но умерли по дороге в больницу, все еще предварительно. Предыдущие отчеты предполагают, что некоторые жертвы, возможно, не умерли от голода. Были использованы другие методы, в том числе причинение им вреда.

Что предшествовало

Пола Маккензи Нтенге, бывшего таксиста, создавшего христианский культ под названием «Международная церковь Добра», обвиняют в том, что он говорил последователям, что голодание открывает путь Богу.

Обнаружение тел глубоко поразило Кению. На прошлой неделе это влияние было усилено объявлением о том, что известному телепроповеднику будет предъявлено обвинение в массовом убийстве его поклонников.

Езекииль Одеро, глава Молитвенного центра и церкви «Новая жизнь», арестованный в четверг, подозревается в совершении преступлений, включая убийства, самоубийство, похищение людей, радикализацию, преступления против человечности, жестокое обращение с детьми, мошенничество и отмывание денег.

На прошлой неделе прокурор Питер Кипроп заявил, что есть "достоверная информация", связывающая тела, найденные в лесу, со смертью нескольких "невинных и уязвимых последователей" Одеро.

У Одеро и Нтенге есть история инвестиций в бизнес, включая телевизионную станцию, которая использовалась для передачи последователям радикальных сообщений.

Два пастора сейчас находятся под стражей и должны предстать перед судом во вторник.

В Кении с христианским большинством зарегистрировано более 4000 церквей.