Новости: Криминал и ЧП
1 мая 2023, 20:50 • Тоня Туманова • 17910
В оккупированном Токмаке громко: местные сообщают о взрывах
КИЕВ. 1 мая. УНН. В оккупированном Токмаке раздались взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"В Токмаке громко. Местные сообщают о взрывах во временно оккупированном Токмаке. Ждем подсчета запакетовых захватчиков от Генштаба", - написал Федоров.
Напомним
Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники.
Источник: УНН
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