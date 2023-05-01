Новости: Политика
1 мая 2023, 21:04 • Тоня Туманова • 11535
В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроекты
Владимир Зеленский
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ВР продолжить военное положение и мобилизацию. Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте, передает УНН.
Детали
Законопроектом №9259 предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток.
В то же время законопроект №9260 предлагает срок проведения общей мобилизации продлить с 20 мая 2023 года на 90 суток.
Оба законопроекта были внесены Президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду сегодня, 1 мая.
В настоящее время документы направлены на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.
Источник: УНН
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