В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроекты

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ВР продолжить военное положение и мобилизацию. Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте, передает УНН.

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Законопроектом №9259 предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток.

В то же время законопроект №9260 предлагает срок проведения общей мобилизации продлить с 20 мая 2023 года на 90 суток.

Оба законопроекта были внесены Президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду сегодня, 1 мая.

В настоящее время документы направлены на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.