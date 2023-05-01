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В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроекты

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроекты

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ВР продолжить военное положение и мобилизацию. Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте, передает УНН.

Детали

Законопроектом №9259 предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток.

В то же время законопроект №9260 предлагает срок проведения общей мобилизации продлить с 20 мая 2023 года на 90 суток.

Оба законопроекта были внесены Президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду сегодня, 1 мая.

В настоящее время документы направлены на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, Владимир Зеленский
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