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Первомайская прожарка: в Запорожской области штаб оккупантов посетил "хлопок"

Первомайская прожарка: в Запорожской области штаб оккупантов посетил "хлопок"

КИЕВ. 1 мая. УНН. Штаб оккупантов, расположенный в поселке Михайловка Запорожской области сегодня посетил "хлопок", сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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“Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают день трудящихся, точно не до праздника. Около 14:30 прямо их штаб в пока оккупированном поселке посетил хлопок. Логово рашистов выследили украинские разведчики, они же отследили момент скопления русских и передали координаты дальше. Как результат, вместо шашлыка – поджаренные оккупанты", — написал он.

Дополнение

Между тем соцсети сообщают о работе ПВО под Евпаторией.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, обстрелы
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