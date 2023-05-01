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Авиация ВСУ за сутки четыре раза ударила по районам сосредоточения оккупантов

Авиация ВСУ за сутки четыре раза ударила по районам сосредоточения оккупантов

КИЕВ. 1 мая. УНН. Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также были поражены районы сосредоточения вооружения и военной техники, пишет УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Дополнение

Оккупанты сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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