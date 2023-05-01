Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий: Генштаб обновил сводку

КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупанты сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

В частности, на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском и Белогоровском районах. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спорное. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудары по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку.

Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка Донецкой области.

Дополнение

Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники.