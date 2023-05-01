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Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте и отметил усиление поставок оружия

Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте и отметил усиление поставок оружия

КИЕВ. 1 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили обстановку на фронте, а также усиление снабжения оружием, передает УНН.

Цитата

“Детально проинформировал об обстановке на всех участках фронта. Ситуация трудная, но контролируемая. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, где враг продолжает сосредоточивать свои усилия на ведении наступательных действий", – отметил Залужный в своем телеграмме.

Детали

Залужный рассказал о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне, а также подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны.

“Отдельно остановился на теме укомплектования наших подразделений и важности своевременного поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве. Благодарю генерала Милли за помощь. Продолжаем координировать усилия по борьбе с российским агрессором. Украине нужна Победа!” – подытожил Залужный.

Дополнение

30 апреля Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - Командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, война
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