россияне потеряли 100 тысяч солдат за 5 месяцев - Белый дом

КИЕВ. 1 мая. УНН. По оценкам Белого дома, российские военные потеряли 100 тысяч человек за последние пять месяцев в боях против Украины. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Детали

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам, что эта цифра основана на оценках американской разведки. По его словам, наступление на Бахмут остановилось и провалилось.

"Попытка россии провести наступление на Донбассе в основном из-за Бахмута провалилась", - сказал Кирби. "россия не смогла захватить какую-либо реальную стратегическую и значимую территорию".

Он отметил, что россияне добились определенных успехов в Бахмуте, но это было достигнуто "ужасной ценой" и что обороноспособность Украины в регионе остается сильной.

"россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы, и только с декабря, по нашим оценкам, россия потеряла более 100 000 человек, в том числе более 20 000 человек были убиты в бою, почти половина из которых были солдатами вагнера", - сказал он.

"Эти цифры действительно ошеломляют", - добавил Кирби, заявив, что общее количество потерь втрое превышает количество американских потерь в кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны.

Кирби добавил, что вскоре будет объявлен еще один пакет американских вооружений для Украины.