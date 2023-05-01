Активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще надежнее - Зеленский

КИЕВ. 1 мая. УНН. Украина максимально активно сотрудничает с партнерами, чтобы защита неба стала еще более надежной. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении, передает УНН.

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"Этот понедельник и новая неделя началась с часового совещания со всеми уровнями управления государством и защитой. Глава правительства, министры, Офис. Докладывали Главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, глава СБУ, секретарь СНБО.

Первый вопрос – последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной.

Обсудили на утреннем совещании вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги", – сказал Президент.

Детали

Зеленский отметил, что отдельно обсуждались вопросы оружия и снарядов для ВСУ, ситуация на временно оккупированных территориях и противодействие россии.

"Вот только один пример сегодня. Черниговщина, село Лизуновка, это север области, недалеко от государственной границы. Там российская авиабомба разрушила еще одну украинскую школу… К сожалению, этот удар унес жизни подростка – парень 2009 года рождения… 14 лет ребенку! Он просто был недалеко от школы... Мои соболезнования родным и близким!

Днепропетровская область. Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых парней… Мои соболезнования семьям! Еще сорок человек – женщины, дети, мужчины – получили помощь после ранений и травмирований", - добавил Глава государства.

Президент страны подчеркнул, что на каждый российский удар оккупанты получат ответ.

"Я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают ежедневно и каждую ночь. Которые защищают наши позиции, отражают российские штурмы, помогают своим огнем собратьям, кто рядом на позициях, и по максимуму уничтожают оккупанта. Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем скорее российское зло будет уничтожено", - подытожил Зеленский.

Напомним

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию. Зеленский внес в Раду соответствующие законопроекты.