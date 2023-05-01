Большие киностудии ведут переговоры с Гильдией сценаристов Америки, которая пригрозила объявить забастовку

КИЕВ. 1 мая. УНН. Переговорщики от голливудских писателей и кино- и телестудий в понедельник ведут переговоры, чтобы попытаться предотвратить забастовку, которая нарушит производство телепрограмм. Гильдия сценаристов Америки (WGA) может прекратить работу уже во вторник, если не сможет договориться с такими компаниями как Walt Disney Co и Netflix Inc. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Забастовка станет первой забастовкой WGA за 15 лет.

Сценаристы говорят, что они пострадали в финансовом отношении во время бума потокового телевидения, частично из-за коротких сезонов и меньших остаточных платежей. Они добиваются повышения заработной платы и изменений в отраслевой практике, которые, по их словам, заставляют их работать больше за меньшие деньги.

Согласно статистике Гильдии, половина сценаристов сериалов сейчас работает на минимальном уровне заработной платы по сравнению с одной третью в сезоне 2013-14 годов. Средняя заработная плата на высшем уровне писателя/продюсера за последнее десятилетие упала на 4%.

Искусственный интеллект – еще одна проблема за столом переговоров. WGA хочет, чтобы студии не использовали ИИ для создания новых сценариев на основе предыдущей работы писателей. Сценаристы также хотят, чтобы их не просили переписывать черновики сценариев, созданные ИИ.

Переговоры проходят на сложном экономическом фоне отрасли. Развлекательные конгломераты находятся под давлением Уолл-стрит, чтобы сделать свои потоковые сервисы прибыльными после того, как они вложили миллиарды долларов в контент для привлечения подписчиков.

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), представляющий Comcast Corp, Disney, Warner Bros Discovery, Netflix и сотни продюсерских компаний, заявил, что стремится достичь справедливого соглашения.

Ожидается, что в случае объявления забастовки ночные шоу, такие как "Вечернее шоу с Джимми Феллоном", "События прошедшей недели с Джоном Оливером" и "Субботним вечером в прямом эфире" должны немедленно остановить производство.

В дальнейшем забастовка может привести к задержке осеннего телесезона. Съемки для осенних шоу обычно начинаются в мае или июне. Если остановка затянется, сети все чаще будут заполнять свои программы реалити-шоу без сценария.

Последняя забастовка WGA в 2007 и 2008 годах длилась 100 дней. Телевизионные сети транслировали повторы и больше реалити-шоу, и последствия отразились на экономике Калифорнии, поскольку производство закрывалось, а безработные сценаристы, актеры и продюсеры сокращали затраты.

По данным аналитического центра Института Милкена, забастовка обошлась штату примерно в 2,1 миллиарда долларов и привела к рецессии в его и так хрупкой экономике.

Студии не хотят очередной сбой после того, как пандемия COVID-19 остановила производство во всем мире на несколько месяцев. Но бюджеты ограничены, и в Голливуде наступила новая эра бюджетной экономии, когда студии увольняют тысячи работников и сокращают расходы на контент.

"У писателей здесь есть законные проблемы", - сказал один агент по поиску талантов, близкий к процессу переговоров. "Но у студий и продюсеров также есть вполне законные проблемы. Цены на их акции упали. Они перерасходовали содержание. Им нужно показывать прибыль своим акционерам".