Сумщина: оккупанты совершили 14 обстрелов пограничных общин, зафиксировано 139 взрывов

КИЕВ. 1 мая. УНН. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов приграничных общин Сумщины, зафиксировано 139 взрывов. Об этом сообщают в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

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"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 139 взрывов. Обстрелы подверглись населенные пункты Белопольского, Юнаковского Сумского района, Шалыгинского, Середино-Будского Шосткинского района территориальных общин", - говорится в сообщении.

Детали

Так, отмечается, что по Белопольскому обществу враг бил из минометов - зафиксировано 40 взрывов. Также были произведены обстрелы из ствольной артиллерии.

В Шалыгинской общине россияне сбросили 8 мин. Также был обстрел из АГС – раздались 3 взрыва.

По Юнаковской общине враг вел минометный обстрел – было слышно 4 взрыва.

В Середино-Будской общине зафиксирован обстрел из миномета – раздались 2 взрыва.

Как отмечается, никто из жителей в результате обстрелов не пострадал.

Дополнение

В Сумской ОВА сообщили, что мирный житель области получил ранение из-за несоблюдения минной безопасности.

Сегодня около 13.00 в Середино-Будской общине Шосткинского района во время работы в поле на мине взорвался трактор.

Тракторист заехал на поле, проигнорировав таблички "Мины", – написали в ОВА.

В результате подрыва тракторист получил ранения нижних и верхних конечностей. Раненому оказана первичная медицинская помощь и доставлена в больницу.

Напомним

Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.