На Николаевщине закроют морские пляжи для гражданских из-за минной опасности

КИЕВ. 2 мая. УНН. Доступ к морским пляжам в Николаевской области будет запрещен этим летом из-за минной угрозы, заявил на брифинге председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, добавив, что в то же время внутренние водоемы будут доступны для отдыха, передает УНН.

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“На Николаевщине доступ к пляжам Черного моря и лесам будет запрещен военными из-за минной угрозы и я с этим согласен. Но внутренние водоемы области будут доступны для отдыха летом”, - заявил Ким.

Детали

Он добавил, что на тех территориях области, где не было военных действий и нет угрозы заминирования, можно будет отдыхать.

Дополнение

Британское Минобороны в очередном отчете на основе разведданных оценило сроки для очистки Украины от мин в минимум 10 лет.