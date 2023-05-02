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Операция "Антидрон": в Донецкой области пограничники сбили вражеский БПЛА антидроновой ружьем

Операция "Антидрон": в Донецкой области пограничники сбили вражеский БПЛА антидроновой ружьем

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Донецкой области пограничники сбили вражеский БПЛА антидроновой ружьем, пишет УНН со ссылкой на пресс службу ГПСУ.

Цитата

“В Донецкой области антидроновий расчет наших бойцов обнаружил полет вражеского "шпиона" над своими позициями. Воздушная цель сразу была подавлена с помощью антидронового ружья.

Из-за воздействия на каналы управления коптер приземлился в недоступной местности”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный сообщил, что во время ночной атаки Воздушные силы уничтожили 15 из 18 ракет.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, дроны
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