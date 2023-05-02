Операция "Антидрон": в Донецкой области пограничники сбили вражеский БПЛА антидроновой ружьем

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Донецкой области пограничники сбили вражеский БПЛА антидроновой ружьем, пишет УНН со ссылкой на пресс службу ГПСУ.

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“В Донецкой области антидроновий расчет наших бойцов обнаружил полет вражеского "шпиона" над своими позициями. Воздушная цель сразу была подавлена с помощью антидронового ружья.

Из-за воздействия на каналы управления коптер приземлился в недоступной местности”, – говорится в сообщении.

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный сообщил, что во время ночной атаки Воздушные силы уничтожили 15 из 18 ракет.