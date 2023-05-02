В Криворожской исправительной колонии подтверждены факты нарушения прав человека

КИЕВ. 2 мая. УНН. Группа НПМ подтвердила факты нарушений прав человека в Криворожской исправительной колонии № 80, в которой заключенные совершили самоубийства. Об этом сообщает Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telgram, пишет УНН.

Детали

В Офис Омбудсмана 27 апреля поступила информация от представителей общественных организаций о вероятном нарушении прав человека в Криворожской исправительной колонии № 80.

Утром следующего дня совместно с представителями общественности мониторы отправились в колонию и медицинскую часть № 80 филиала ГУ "Центр здравоохранения ГКВС Украины" в Днепропетровской и Донецкой областях.

Во время визита группа национального превентивного механизма изучила законность обысков, проведенных 25 апреля, и обстоятельства совершения осужденными самоубийств, которые произошли 26 и 27 апреля. Также внимания не избежала организация работы учреждения и медчасти.

В результате посещения колонии было установлено:

· факты жестокого обращения с осужденными во время проведения обысков (непредоставление возможности посетить уборную, пребывание без движения около 4 часов в положении лежа на бетонном полу);

· факты дискриминаций и стигматизации лиц, отбывающих наказание в учреждении;

· нарушение права на достойные условия содержания (статья 25 Всеобщей декларации прав человека);

· нарушение права на труд осужденных и защиту от эксплуатации.

Во время посещения медицинской части были выявлены нарушения:

· прав осужденных и заключенных на охрану здоровья и оказание медпомощи;

· прав лиц, страдающих психическими расстройствами (помещение в палату-изолятор без назначения и контроля врача-психиатра);

· прав осужденных, нуждающихся в проведении планового хирургического вмешательства из-за отсутствия надлежащих условий;

· права на тайну о состоянии здоровья: наличие в медчасти камер видеонаблюдения, в частности в палате-изоляторе, манипуляционной и кабинетах врачей.

Для устранения нарушения прав осужденных и заключенных, в компетентные органы будут направлены акты реагирования.

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