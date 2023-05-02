Основатель Alibaba стал приглашенным профессором в японском университете

КИЕВ. 2 мая. УНН. Китайский миллиардер Джек Ма в понедельник занял должность приглашенного профессора в японском университете, что стало еще одной новой академической ролью для основателя технологического гиганта Alibaba. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Токийский колледж, который является частью престижного университета, сказал, что Ма "поделится своим богатым опытом и новаторскими знаниями по предпринимательству, корпоративному управлению и инновациям" на семинарах для студентов и сотрудников.

58-летний мужчина вел себя сдержанно с тех пор, как более двух лет назад впал в немилость во время репрессий китайского правительства в отношении технологической отрасли.

Но, как сообщается, недавно он принял звание почетного профессора бизнес-школы Гонконгского университета на трехлетний срок, заканчивающийся в марте 2026 года.

На своем веб-сайте Токийский колледж сообщил, что Ма "проведет совместные исследования и проекты" с преподавателями, "особенно в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания".

Ожидается, что в качестве приглашенного профессора миллиардер также "будет предоставлять советы и поддержку" по темам исследования.

Перед тем, как основать Alibaba, деятельность которой охватывает электронную коммерцию, облачные вычисления, медиа и искусственный интеллект, Ма восемь лет преподавал английский язык в Университете Ханчжоу Диянзи на востоке Китая.

Напомним

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