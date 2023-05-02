Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,27 0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Бизнеса
Архив
4680

"Намеревались обмануть": Adidas не предупредили инвесторов о потенциальном вреде от сотрудничества с Канье Уэстом

"Намеревались обмануть": Adidas не предупредили инвесторов о потенциальном вреде от сотрудничества с Канье Уэстом

КИЕВ. 2 мая. УНН. В коллективном иске инвесторов против Adidas отмечается, что генеральный директор Adidas Каспер Рорстед и главный финансовый директор Харм Олмейер "намеревались обмануть" их, скрывая информацию о поведении бывшего звездного партнера Канье Уэста и о потенциальном вреде, который это может нанести бизнесу, пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

В период своего расцвета партнерство Adidas с Ye было невероятно плодотворным для компании, ее коллекции обуви и одежды Yeezy быстро стали фаворитами уличной одежды. Но с годами начали образовываться проблемы, ведь Ye делал все более противоречивые заявления.

В частности последней каплей стали слова Канье Уэста на подкаст-интервью о том, что никакие его антисемитские заявления не заставят Adidas прекратить сотрудничество с ним. 25 октября 2022 года компания объявила, что "прекратит производство продукции под брендом Yeezy и прекратит все платежи Ye и его компаниям".

"Adidas не терпит антисемитизма и любых других видов ненависти", — говорится в заявлении того времени.

Однако в иске, поданном от имени акционеров Adidas, утверждается, что компания годами осознавала потенциальный вред, который им мог нанести Ye. Также фигурируют обвинения, что компания не смогла должным образом ограничить свои финансовые риски.

В иске цитировалось сообщение Wall Street Journal за ноябрь 2022 года, в котором говорилось, что руководители Adidas, включая Рорстеда, обсуждали риск поведения Ye и планировали разорвать с ним связи.

Дополнение

В иске, требующем возмещения неопределенного ущерба и выплаты судебных сборов за групповой иск, было указано падение акций Adidas после отчета журнала и снижение кредитного рейтинга в феврале 2023 года после того, как компания обнародовала информацию о наличии у нее 500 миллионов долларов США.

Напомним

На Adidas подали в суд из-за сотрудничества с Канье Уэстом.

Источник: УНН
Теги: инвестор, сотрудничество, иск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.