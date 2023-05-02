ЦНС: оккупанты изображают из себя гражданских, чтобы найти партизан на ВОТ
КИЕВ. 2 мая. УНН. Оккупанты притворяются гражданскими, чтобы найти партизан на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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"На временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья", - сообщают в ЦНС.
Детали
Как отмечается, “гестаповцы” под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, обо всех, кто жалуется на российскую власть и, при этом, нередко сами провоцируют подобные разговоры. Так, враг ищет нелояльное население.
Если же “жертва” ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать.
В Центре национального сопротивления призвали граждан на ВОТ быть осторожными и не рассказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.
Напомним
В ЦНС сообщили, что на Херсонщине коллаборационистов заставляют публично "отказываться" от украинского гражданства.