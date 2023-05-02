Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,27 0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
2760

Женская сборная Украины по волейболу сидя завоевала серебро на турнире

Женская сборная Украины по волейболу сидя завоевала серебро на турнире

КИЕВ. 2 мая. УНН. Женская сборная Украины по волейболу сидя завоевала серебро на турнире "Золотая Лига". Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Цитата

"Женская сборная Украины по волейболу сидя — вице-чемпионка международного турнира "Золотая Лига", который завершился в словенском городе Семпетер.

В финальной игре украинки уступили команде Италии со счетом 3:0 и завоевали серебряную награду турнира. Третье место заняла команда Словении", - отметили в Минмолодежьспорта.

Детали

Сообщается, что в соревнованиях приняли участие команды пяти стран: Словении, Италии, Германии, Польши и Украины. Сборную Украины представили 10 спортсменок.

Вице-чемпионками турнира стали украинки: Анастасия Владычинская, Каролина Димитришина, Ярослава Лакатош, Людмила Лозко, Адриана Долина, Елизавета Чуга, Людмила Шеремет, Анастасия Филон, Алена Гончарова, и Александра Подлесная.

Напомним

Китайский гроссмейстер Дин Лижень стал чемпионом мира по шахматам.

Источник: УНН
Теги: Украина, сборная Украины, соревнования
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.