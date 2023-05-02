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Американская рок-группа Aerosmith анонсировала свой прощальный гастрольный тур

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала свой прощальный гастрольный тур

КИЕВ. 2 мая. УНН. Американская рок-группа Aerosmith анонсировала свой прощальный гастрольный тур. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение группы в Twitter.

Детали

Гастрольный тур "Peace out", состоящий из 40 концертов, стартует 2 сентября в штате Филадельфия и заканчивается 26 января в Монреале.

"Спустя 50 лет, 10 мировых турне и выступления перед более чем 100 миллионами поклонников... Пришло время сделать последний рывок!", - написала группа в своем Twitter.

Как известно, всем участникам группы уже исполнилось 70 лет, а фронтмен Стивен Тайлер даже отпраздновал 75-летие.

Рок-группа прославилась благодаря таким хитам, как "Dream On", "Walk This Way" и "I Don't Want To Miss A Thing".

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Источник: УНН
Теги: музыка, концерт, прощание
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