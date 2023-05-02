Финляндия ведет переговоры с США по размещению американских военных баз на своей территории

КИЕВ. 2 мая. УНН. Финляндия ведет переговоры по соглашению, которое позволит США беспрепятственно использовать финскую землю для размещения на ней собственных военных баз. Об этом пишет УНН со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Детали

Между Финляндией и США ведутся переговоры по соглашению о двустороннем оборонном сотрудничестве.

Если такое соглашение будет реализовано, оно позволит вооруженным силам США использовать финскую землю и базы для обучения и хранения материалов.

Представитель Министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл говорит, что соглашение обеспечивает постоянное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях, связанных с безопасностью, а также в короткие сроки.

"Соглашение DCA позволяет войскам входить в страну, оставаться на земле, осуществлять предварительное хранение материалов и возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону", - добавил Антелл.

При этом сообщается, что размещение ядерного оружия не является предметом обсуждения.

Также Антелл отметил, что стороны определяют сферы, в которых может быть сосредоточено сотрудничество.

"Пока рано говорить об этом, но теоретически это может быть, например, зал технического обслуживания истребителей F-35 [в Финляндии – Ред.]. На практике то, что коллективно считается необходимым. Соглашение также определяет объекты и сферы, на которых будет сосредоточено сотрудничество. В основном это военные районы и гарнизоны. В принципе, их может быть больше, чем один, но дискуссии по этому поводу все еще открыты", — говорит Антелл.

По данным источника, переговоры на официальном уровне между Финляндией и США продлятся до следующего года, после чего проект соглашения будет передан на рассмотрение парламента.

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