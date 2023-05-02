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Осужден харьковчанин, который сдавал врагу позиции ПВО - Офис Генпрокурора

Осужден харьковчанин, который сдавал врагу позиции ПВО - Офис Генпрокурора

КИЕВ. 2 мая. УНН. Харьковчанин, который сдавал врагу позиции ПВО, был осужден. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

Цитата

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным по факту распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - сообщают в Офисе Генпрокурора.

Детали

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что житель Салтовского района г. Харькова, одного из наиболее пострадавших районов от обстрелов российских военных, корректировал вражеский огонь.

В июне 2022 года в одной из социальных сетей мужчина в собственных комментариях указывал точные позиции сил противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова. Эти подразделения ВСУ выполняли боевую задачу по отпору вооруженной агрессии рф, прикрывая город от вражеских ракет, которыми ежедневно обстреливали Харьков.

После того, как мужчина опубликовал запрещенную информацию, российские военные подвергали эти локации обстрелам пять раз.

В судебном заседании харьковчанин объяснил, что действительно писал комментарии в социальной сети, но вину в совершении преступления не признал. Осужденный таким способом якобы пытался предупредить о прилетах.

Напомним

СБУ разоблачила руководительницу райсуда на Полтавщине, которая оказалась российским агентом.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, обстрелы, обвинительный акт
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