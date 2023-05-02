пригожин продолжит информационные атаки, чтобы добиваться привилегий от российских военных - ISW

КИЕВ. 2 мая. УНН. Основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин продолжит информационные атаки, чтобы добиваться привилегий от российских военных Об этом сообщают в Институте изучения войны, пишет УНН.

Детали

евгений пригожин, вероятно, использует свой реабилитированный авторитет в российском руководстве, чтобы усилить свои усилия по саморекламе и решить свои давние проблемы с министерством обороны рф.

Так, российские источники начали распространять предполагаемое письмо от минобороны пригожину в ответ на его интервью, в котором он угрожал вывести войска ЧВК "вагнера" из Бахмута, если российские военные не предоставят ЧВК больше боеприпасов.

Как отмечается, в письме перечислены все артиллерийские боеприпасы и оборудование, которые минобороны россии предоставляет "вагнеру". Вероятно, письмо было обнародовано, чтобы помешать пригожину использовать проблему нехватки артиллерии для критики минобороны, как он делал это в прошлом.

В ответ на это, пригожин заявил, что цифр, приведенных в непроверенном документе, все еще недостаточно для того, чтобы "вагнер" выполнил все поставленные задачи. Затем пригожин сказал, что ЧВК обладает большими запасами оружия, которое он захватил у ВСУ во время боев за Соледар в январе 2023 года. Глава "вагнера" предположил, что он предложит обменять эти запасы оружия на ресурсы, которые нужны ЧВК.

В Институте изучения войны считают, что пригожин продолжит полагаться на свои существующие информационные линии атаки, чтобы рекламировать себя и добиваться дальнейших привилегий от российских военных, поскольку он сохраняет реабилитированное положение среди российского руководства.

Напомним

пригожин пригрозил вывести силы "вагнера" из Бахмута, если рф не предоставит им больше боеприпасов.