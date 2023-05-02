Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,27 0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН Lite
Архив
9930

2 мая: что сегодня отмечаем

2 мая: что сегодня отмечаем

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день тунца и День хорька, сообщает УНН.

Всемирный день тунца – официальный международный день ООН, учрежденный в 2016 году. Цель этого дня напомнить о важности устойчивого управления тунцовым промыслом, ведь масштабный вылов этой рыбы поставил некоторые виды тунцов на грань выживания. Самым распространенным представителем своей группы является обыкновенный тунец, длина которого может превышать 4 м, а масса – превышать 600 кг. В мясе тунца много белка, витаминов А, D и Е, также оно содержит Омега-3 - ненасыщенные жирные кислоты и ряд других микроэлементов. При этом мясо этой рыбы нежирное.

Также с 2014 года в мире отмечают День хорька и Всемирный день скрапбукинга (искусство оформления фотоальбомов).

Кроме того, сегодня Всемирный день борьбы с астмой. Астма - это хроническое респираторное заболевание, которое обычно вызывается воспалением, сужением или отеком дыхательных путей. Глобальная инициатива борьбы с астмой (GINA) провела первый Всемирный день борьбы с астмой в 1998 году, для повышения осведомленности об этой болезни. От болезни страдают как взрослые так и дети. Астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний у детей.

Православные верующие сегодня почитают день святого Иоанна Старопечерника, а католики - Св. Афанасия.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.