Херсонщина: враг совершил 71 обстрел области, два человека получили ранения

КИЕВ. 2 мая. УНН. За прошедшие сутки российские захватчики совершили 71 обстрел Херсонской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

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"За минувшие сутки противник совершил – 71 обстрел, выпустив 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 11 раз", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию и здание завода в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Также, с деоккупированной территории области эвакуированы 54 человека.

Напомним

На Днепропетровщине враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии.