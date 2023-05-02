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Херсонщина: враг совершил 71 обстрел области, два человека получили ранения

Херсонщина: враг совершил 71 обстрел области, два человека получили ранения

КИЕВ. 2 мая. УНН. За прошедшие сутки российские захватчики совершили 71 обстрел Херсонской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил – 71 обстрел, выпустив 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 11 раз", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию и здание завода в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Также, с деоккупированной территории области эвакуированы 54 человека.

Напомним

На Днепропетровщине враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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