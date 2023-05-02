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Оккупанты снова нанесли удар из артиллерии по Николаевской области

Оккупанты снова нанесли удар из артиллерии по Николаевской области

КИЕВ. 2 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары из артиллерии по Куцурубской общине на Николаевщине. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Вчера, 1 мая, с 21:26 по 21:28 враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. В результате обстрелов ранения получили два человека, повреждены частные дома. В населенном пункте после обстрелов отсутствуют свет, газ, вода и интернет.

Сегодня ночью, 2 мая, с 03:24 по 03:32 враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал Ким.

Дополнение

В Генштабе сообщили, что авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область, обстрелы
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