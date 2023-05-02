Ученый: только в апреле в Черном море обнаружили более сотни погибших из-за войны дельфинов

КИЕВ. 2 мая. УНН. Только по открытым данным в апреле в Черном море обнаружили более сотни погибших дельфинов. Реальная же цифра может превышать тысячу особей. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела национального природного парка «Тузловские лиманы», доктор биологических наук Иван Русев, передает УНН.

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«(…) в течение апреля 2023 г., уже зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма и неподалеку от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы среди которых есть и контуженные животные с симптомами предположительно пораженных военными сонарами. Причем, многие среди погибших, - дельфины вида афалина.

Так, по данным рашистских условно открытых источников, только на побережье оккупированного Крыма с января уже было насчитано 77 погибших китообразных, среди которых и контуженные животные. И лидерами среди погибших из них - афалины, хотя среди погибших в прошлом году там доминировали азовки и белобочки.

И если сейчас только зарегистрированных уже более 100 погибших животных, то фактическая их гибель гораздо больше и согласно научным расчетам составляет более 1000», - написал Русев на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что в прошлом году количество погибших китообразных было еще больше, из-за активного надводного и подводного нашествия врага возле Национального природного парка «Тузловские лиманы» и острова Змеиный.

Главным фактором гибели редких черноморских животных сейчас является активность вражеских субмарин и надводных лодок в Черном море возле Крыма и Новороссийска.

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