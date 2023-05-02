россияне ранили еще двух жителей Донецкой области

КИЕВ. 2 мая. УНН. Российские оккупанты за 1 мая ранили еще двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

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"За 1 мая россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Краматорске и Северске", - написал Кириленко.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 19 ракетных ударов (уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.