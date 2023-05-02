Новости: Война
2 мая 2023, 08:15 • Юлия Шрамко • 9075
Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с "хлопка" - мэр
КИЕВ. 2 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области утром слышали взрыв, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с хлопка. Одиночный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор - полиция и скорая. Обычно отделенный хлопок догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хороших новостей", - написал Федоров.
Напомним
Рашисты сделали из Мелитополя сплошную военную базу, а вокруг города устроили полигоны.
Источник: УНН
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