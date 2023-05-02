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Еще плюс 460: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Еще плюс 460: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 2 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 191 420 человек, 3701 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 191 420 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 3701 (+1),
  • боевых бронированных машин - 7193 (+1),
  • артиллерийских систем - 2930 (+9),
  • РСЗВ – 544 (+0),
  • средств ПВО - 298 (+3),
  • самолётов – 308 (+0),
  • вертолётов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),
  • крылатых ракет - 947 (+15),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5851 (+6),
  • специальной техники - 360 (+1).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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