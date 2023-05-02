Еще плюс 460: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 2 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 191 420 человек, 3701 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 191 420 (+460) человек ликвидировано,

танков - 3701 (+1),

боевых бронированных машин - 7193 (+1),

артиллерийских систем - 2930 (+9),

РСЗВ – 544 (+0),

средств ПВО - 298 (+3),

самолётов – 308 (+0),

вертолётов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),

крылатых ракет - 947 (+15),

кораблей/катеров - 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5851 (+6),

специальной техники - 360 (+1).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.