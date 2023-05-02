Новости: Война
2 мая 2023, 08:22 • Юлия Шрамко • 20280
Еще плюс 460: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
КИЕВ. 2 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 191 420 человек, 3701 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 191 420 (+460) человек ликвидировано,
- танков - 3701 (+1),
- боевых бронированных машин - 7193 (+1),
- артиллерийских систем - 2930 (+9),
- РСЗВ – 544 (+0),
- средств ПВО - 298 (+3),
- самолётов – 308 (+0),
- вертолётов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),
- крылатых ракет - 947 (+15),
- кораблей/катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5851 (+6),
- специальной техники - 360 (+1).
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Источник: УНН
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